«دبي لأصحاب الهمم» يطّلع على استعدادات استضافة مونديالي السلة ورفعات القوة

اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الأخير لعام 2022، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، أمس، على الاستعدادات لاستضافة بطولتي العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في يونيو المقبل، ورفعات القوة في أغسطس المقبل، بعد النجاحات التي حققها النادي في تنظيم بطولات فزاع الدولية في نسخها المختلفة. وناقش المجلس المشروعات الاستثمارية المستقبلية للمباني التجارية ومنشآت النادي الجديدة، بالإضافة إلى مشروع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لبناء مبنى للأشغال اليدوية والحرفية، كما ناقش المجلس خطط ومستهدفات مكتب إدارة البطولات التي ينظمها النادي سنوياً.

واطلع المجلس على نتائج فرق النادي في مختلف الألعاب خلال عام 2022، مطالباً بتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات وتعزيز المكتسبات. واعتمد المجلس جدول الاجتماعات الشهرية لعام 2023.