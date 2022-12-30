تعاقد

رفضت إدارة أحد أندية دوري المحترفين الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول تعاقد النادي مع لاعب أجنبي جديد، وأن النادي بصدد الإعلان عن الصفقة الجديدة، وفي المقابل إنهاء خدمات لاعب أجنبي آخر لم يقدم المردود الفني المقنع مع الفريق.

رسالة

طالب عضو شركة كرة القدم لأحد الأندية بإعفائه من التصريحات الإعلامية، على الرغم من أهميتها، بعد أن تلقى فريقه خسارتين خارج التوقعات، مبرراً ذلك بأنه سيبعث برسالة للاعبين والجمهور حول الموقف الصعب للفريق، والذي يرفضه جملة وتفصيلاً.

كوزمين

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين تواصل مع وكيل أعمال المدرب الروماني كوزمين كونترا، ليستفسر عن شروطه لتولي تدريب الفريق، إذ تفاضل إدارة النادي بينه وبين مدرب سبق له العمل في الدوري لقيادة الفريق بدلاً من المدرب الحالي.