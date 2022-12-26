الجنيبي يتوج بكأس رئيس الدولة للقدرة للشباب والناشئين

اختتمت أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل بسباق الشباب والناشئين، بمشاركة 87 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مدار ثلاثة أيام، بإجمالي جوائز بلغ 2.800.000 درهم.

وتوج الفارس حميد الجنيبي، على صهوة الجواد «بونارا ذا بلاك بيرل»، لإسطبلات «الريف»، بطلاً لسباق أمس، والذي امتد على مسافة 105 كلم «نجمة»، وفق التصنيف الدولي، قاطعاً المسافة الكلية في 4:10:03 ساعات، وحل الفارس سيف جمعة بالجافلة، على صهوة الحصان «أمينة كوتيلاس» لإسطبلات العاصفة، في المركز الثاني، قاطعاً المسافة في 4:10:04 ساعات، وحل ثالثاً زايد محمد المهيري على صهوة الجواد «اولميو دو فريهو» لإسطبلات F3، ومسجلاً 4:14:49 ساعات. وفي السباق لمسافة 105 كيلومترات، حسب بروتوكول بوذيب، أحرز المركز الأول محمد عبدالعزيز علي، من إسطبلات الشبابي برصيد 213.31 نقطة، وحل ثانياً محمد عيد محمد من إسطبلات الريف بـ188.65 نقطة، وثالثاً كونسيليو من إسطبلات سيح السلم بـ188.09 نقطة. وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بحضور سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من المسؤولين.

• محمد عبدالعزيز يكسب «بروتوكول بوذيب».