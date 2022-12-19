«العاصفة 36» بطل سباق قوارب التجديف 30 قدماً

حقق طاقم القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني، المركز الأول في سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2022-2023) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن روزنامة سباقات الموسم، على مياه قناة دبي المائية في قلب دبي النابض بالقرب من محمية دبي للحياة الفطرية وممشى الجداف المطل على واجهتي الخليج التجاري ودبي «كريك هاربور».

وفاز القارب «عهد عمان 44» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية في فئة الأقوياء، معانقاً المركز الأول.

وجرت مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الاُول في كل فئة بحضور عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جمال المهيري، والمدير التنفيذي محمد الفلاحي، ورئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي النقبي، ومشرف السباق محمد المري.