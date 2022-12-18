«الحبتور» يواجه «بن دري» في ختام كأس تشرشل للبولو

تُختتم منافسات كأس ونستون تشرشل 2022 للبولو، اليوم، بلقاء قوي يجمع بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق بن دري بقيادة محمد بن دري، كما يسبق الختام مباراة تجمع بين فريقي الباشا ومهرة هيسكث على كأس الترضية. وكما هو معروف فإن كأس تشرشل يقام بصفة سنوية في افتتاح نشاط البولو وبهانديكاب 10 جول، وكل مباراة من أربعة اشواط ويشارك فيها اربعة فرق. وقال رجل الأعمال محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، بأن نادي ومنتجع الحبتور حريص على إقامة هذه البطولة بصفة سنوية من منطلق التفاعل مع كل الجاليات التي تقيم بالدولة. وستقام المباراة الأولى «كأس الترضية» الساعة الثانية والنصف، بينما تقام المباراة النهائية في الرابعة عصراً.