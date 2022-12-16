جوكوفيتش يتقدم نجوم دوري التنس العالمي في دبي

تستضيف دبي منافسات الدوري العالمي للتنس خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري في قاعة «كوكا كولا أرينا»، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين بالمركز الأول والثاني ومراكز الصدارة للرجال والسيدات، وهم: الصربي نوفاك جوكوفيتش، والروسي الكسندر زفيريف ونيك كيروس وصيف بطولة ويمبلدون في الرجال، ووايجا سواتيك المصنفة رقم 1 للسيدات ووالينا ريباكينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون وسيمونا هاليب المصنفة رقم 1 في العالم سابقاً، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات الـ16 الذين سيتم توزيعهم على أربعة فرق، كل فريق يضم أربعة من اللاعبين من الجنسين.

وتمثل مشاركة نوفاك جوكوفيتش انطلاقة قوية للبطولة، نظراً لمكانته في عالم الكرة الصفراء، حيث يعتبر أفضل لاعبي التنس على الإطلاق، حيث أحرز 21 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، ومن ضمنها تسعة ألقاب في بطولة أستراليا، ولقبان في بطولة فرنسا، وسبعة ألقاب في ويمبلدون، وثلاثة ألقاب في بطولة أميركا، إضافة إلى إحرازه خمسة ألقاب في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، فيما ستكون اللاعبة إيجا سوايتك، المصنفة الأولى عالمياً، على رأس قائمة اللاعبات من السيدات، وستشارك في البطولة وفي رصيدها لقبا بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2022.