ثانية جولات قوارب التجديف في قناة دبي المائية السبت

تشهد قناة دبي المائية يوم السبت المقبل إقامة منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجاري.

ويقام السباق بالتزامن مع الدورة الثالثة لحملة (أجمل شتاء في العالم) قبالة محمية دبي للحياة الفطرية في مجرى قناة دبي المائية الانسيابي حيث ستبحر القوارب المشاركة في شوطين من خط البداية نحو خط النهاية لمسافة 2.7 كيلومتر.