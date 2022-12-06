بداية قوية لـ «دولية الحبتور لتنس السيدات»

انطلقت بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات، التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار، إذ جاءت البداية قوية بعدما شهدت ملاعب مجمع الحبتور للتنس بمنتجع الحبتور جراند بالجميرا ست مباريات في الفردي، وتتواصل المواجهات اليوم بلقاءات الزوجي، حيث من المقرر أن تشهد البطولة 15 مباراة، منها ثماني مباريات اليوم.

وكانت التصفيات التأهيلية قد شهدت مباراة مثيرة بين البريطانية فريا كريستي والمجرية كيرا ناجي (بطلة النسخة الأولى 1998)، واستغرقت المباراة نحو 85 دقيقة، لتجد كريستي طريقها للفوز بمجموعتين دون مقابل 6-3، 6-1.

وقالت كيرا في تصريحات صحافية: «لقد وعدت نفسي باللعب من أجل المتعة، لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة، وربما هذا هو السبب الذي جعلني أشعر بالصدأ في البداية، لكن مع تقدم المباراة شعرت بارتياح». أما بقية نتائج المباريات التأهيلية فقد أسفرت عن تأهل كل من الروسية كاترينا ياشينا ومواطنتها أستازيا زولوتريفا والصينية شعودي يو والرومانية والأوكرانية كاترينا بورانكوفا.