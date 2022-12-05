«أميريكان ماسل تيم» يفوز ببطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022

شهدت بطولة العالم للسبارتن «أبوظبي 2022»، التي اختتمت أمس فوز الفريق الأميركي «أميريكان ماسل تيم» الذي ضم كريس روجلوسكي، وريان شاديج، وفيجاي بسباق التتابع لمسافة 3 كم بعد تسجيلهم الرقم القياسي الأسرع بزمن وقدره 19 دقيقة، وخمس ثوان، متفوقين على الفريق الأوروبي الذي ضم سيرجي بيرلين، وفاليري شيبروكوف، وأليسا بيتروفا الذين سجلوا زمناً جماعياً بلغ 20 دقيقة و26 ثانية.

كما توّج كل من كريس روجلوسكي، ورايلان شاديج، وفيجاي جونز، بجائزة سباق 3 كم للفرق، بعد منافسات مميزة على المضمار الجديد لسباق الحواجز في صحراء الوثبة وسط حضور جماهيري كبير.

وشارك في السباق الذي يقام في صحراء الوثبة 21 فريقاً من نخبة الرياضيين الدوليين من 20 دولة، حيث تنافسوا للفوز والحصول على الجائزة المالية التي تبلغ 10 آلاف دولار أميركي، في حين شهدت منافسات سباق سبرينت لمسافة 5 كم وسوبر لمسافة 10 كم، وكيدز أوبن من فئات 1 كم و2 كم و3 كم مشاركة ناشئين من مختلف الأعمار والمستويات في البطولة التي أُقيمت في عطلة عيد الاتحاد.

ونظم مجلس أبوظبي الرياضي و«سبارتن»، البطولة على مدار يومين، وهي المرة الثانية التي تُقام فيها خارج الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة أكثر من 5000 رياضي، من أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث وفرت الفعالية الرياضية الفرصة للرياضيين والهواة لاختبار قدراتهم الجسدية والعقلية خلال عدد من التحديات الصعبة.

بدوره قال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي: «يسرنا مع انتهاء فعاليات بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022 أن نشاهد هذا العدد الكبير من الحضور والمشاركين في نسخة هذا العام التي أقيمت في صحراء الوثبة. وتبرز أهمية هذه شراكتنا مع (سبارتن) انطلاقاً من أهميتها بصفتها العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وجهود مجلس أبوظبي الرياضي في مواصلة تشجيع عموم فئات المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي وأكثر نشاطاً. وتعكس استضافة أبوظبي لهذه البطولة مكانتها الراسخة كوجهة رائدة في تنظيم أهم الأحداث على مستوى العالم، وتسلط الضوء على العروض المتنوعة التي توفرها للمقيمين والزوّار على حدٍ سواء».