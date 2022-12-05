16 مواجهة قوية في الدور الأول لـ «تحدي الحبتور للتنس»

أسفرت قرعة بطولة «تحدي الحبتور الدولية للتنس» في نسختها الـ25 عن 16 مواجهة قوية في دورها الأول، حيث تقام البطولة بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.

ويشارك في البطولة 70 لاعبة يتنافسن على ملاعب مجمع التنس بمنتجع الحبتور جراند بدبي، خلال الفترة من الخامس إلى الـ11 الجاري للفوز بلقب البطولة، وجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار.

وأوقعت القرعة المصنفة الأولى للبطولة، الروسية ديانا شاندير، في مواجهة المجرية غير المصنفة ناتاليا سزاباين، والمصنفة الثانية الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، في مواجهة لاعبة متأهلة من الدور التمهيدي ستحدد لاحقاً، والبولندية ماجدالينا فريتش، المصنفة ثالثاً، مع الهولندية بيبياني شوفس، في حين ستلتقي حاملة اللقب، المصنفة رابعة الأوكرانية داريا سنجور مع السلوفاكية ريبيكا سراموكوفا.

وضمن منافسات الدور الأول أيضاً، تلتقي المصرية ساندرا سمير، المصنفة 426 عالمياً، مع الإسرائيلية لينا جلوشكو. وبدأت بالفعل مباريات الدور التأهيلي، صباح أمس، فيما ستنطلق اليوم مباريات الدور الرئيس، على أن تقام المباراة النهائية السبت المقبل.

وأعربت شيتال أيار، ممثلة الاتحاد الدولي للتنس، عن سعادتها بالوجود في البطولة، للعام الثاني على التوالي، مشيدة بأجواء المنافسات، وبالتسهيلات والدعم اللوجستي، خصوصاً أنها تعد إحدى البطولات الواعدة في أجندة الاتحاد الدولي للتنس. فيما أكدت نورة بدوي مديرة البطولة أن اللجنة المنظمة حريصة على أن تسخر إمكاناتها لإنجاح البطولة، حتى تعكس الوجه الحضاري للإمارات.

المصنفة الأولى الروسية شاندير تواجه غير المصنفة المجرية ناتاليا.