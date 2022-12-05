«طوفان 21» و«سلطان الخير» بطلا سباق «عيد الاتحاد» للقوارب الشراعية 22 قدماً

تُوج القارب «طوفان 21»، لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري، بطلاً لسباق عيد الاتحاد الـ51، للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، محرزاً المركز الأول في فئة الناشئين تحت 16 عاماً.

وعانق القارب «سلطان الخير 32»، لمالكه ناصر سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة أحمد صالح المرزوقي، المركز الأول في فئة الشباب تحت 21 عاماً في السباق الكبير، الذي نظّمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، في شواطئ جميرا، بمشاركة 36 قارباً على متنها أكثر 150 بحاراً تنافسوا على ألقاب فئتي الشباب والناشئين.