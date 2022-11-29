«الألعاب الحكومية 2023» تنطلق في مارس المقبل

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن انطلاق منافسات النسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية» خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من مارس 2023 المقبل، وذلك للاحتفاء مجدداً بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية اعتباراً من الثاني من يناير وحتى التاسع من فبراير 2023 لاستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية سواءً المحلية أو الاتحادية، إضافة إلى تسجيل الفرق المشاركة في تحدي فئة المجتمع.

وأوضحت اللجنة المنظّمة أن الموسم المقبل سيكون استثنائياً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية وإعلانها راعياً رسمياً للبطولة والتي تلتزم بموجبها برعاية الألعاب الحكومية لثلاثة مواسم، حيث جرى توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، وفرق العمل من الجانبين.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد – الإمارات» و«جافزا» عبدالله بن دميثان: «يسر (دي بي ورلد) أن تكون الراعي الجديد للنسخ الثلاث المقبلة من الألعاب الحكومية التي تعزز نمط حياة صحي ونشط، فهي مبادرة مجتمعية ندعم رسالتها بكل قوة، فأهمية هذه الألعاب تكمن في كونها منصة فريدة تتيح مشاركة واسعة من أفراد المجتمع في أجواء رياضية تسودها البهجة. كما نشجع جميع موظفينا على توسيع مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي المجتمعي الكبير».

من جهته، أكد مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى، أهمية أثر البطولة في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في ما يتعلق بتحفيز ممارسة الرياضة والتشجيع على تبنيها أسلوب حياة، كون الألعاب الحكومية تمثل إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، حيث تروج للأثر الإيجابي الكبير للرياضة في الصحة البدنية والعقلية ضمن أجواء تنافسية حماسية تعزز من روح الفريق الواحد، وقال: «نعمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد من خلال ابتكار تفاصيل جديدة لرفع مستوى التحدي في كل نسخة من الألعاب الحكومية».

وأضاف بن عيسى: «يسعدنا الترحيب بموانئ دبي العالمية ونشكرهم على مشاركتهم لنا في إنجاح بطولة الألعاب الحكومية للمواسم الثلاثة المقبلة، سعياً لتأكيد أسلوب الحياة الصحي والمتفرد الذي تتميز به دبي.. ونود أن نوجه الدعوة لكل فئات المجتمع والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للمشاركة في (الألعاب الحكومية) بفئتيها الحكومية والمجتمعية لاجتياز التحديات الجديدة».

يُشار إلى أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الثلاث الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت 3000 مشاركة من الموظفين الحكوميين، فيما تخضع الألعاب لعملية تطوير مستمرة شملت إضافة فئة الألعاب المجتمعية إلى فئة الألعاب الحكومية خلال الموسم الثالث الذي تم تنظيمه العام الماضي.