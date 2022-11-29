اتحاد الكرة يوفد 4 لاعبين للمعايشة في نادي كريستال بالاس

أوفد اتحاد كرة القدم أربعة لاعبين شباب إلى إنجلترا لقضاء فترة معايشة وتدريب مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الاتحاد والنادي الإنجليزي، وبالاتفاق مع الأندية التي ينتمي إليها اللاعبون الأربعة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «وقع الاختيار على اللاعبين علي صالح من الوصل، وماجد راشد من الشارقة، وسينضمان إلى تدريبات الفريق الأول بنادي كريستال بالاس، فيما يتدرب ثنائي الجزيرة أحمد فوزي واللاعب المقيم كارلوس زاباتا مع فريق الرديف تحت 21 سنة».

ويستمر البرنامج لمدة ستة أيام، فيما تختتم فترة المعايشة بالتدريب الأخير يوم الثالث من ديسمبر المقبل.