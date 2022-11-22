محمد بن راشد مهنئاً السعودية: فوز مستحق.. أداء قتالي وفرحة عربية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال صاحب السمو على حسابه في "تويتر": "فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".