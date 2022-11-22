مربط دبي يستعرض «الجمال» في بطولة العالم

نال مربط دبي للخيول العربية معظم ألقاب الأفضلية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية التي اختتمت مساء أول من أمس في العاصمة الفرنسية باريس، والتي استقطبت أقوى المرابط الدولية وصفوة الخيول العربية الأصيلة في العالم ضمن مشهد تنافسي عالي المستوى وشديد الإثارة والتشويق.

وفي أبرز النتائج، أحرز المهر الأيقونة الواعد «دي شرار» الكأس الذهبية لبطولة الأمهار بالإجماع ليجدد إنجازه الذهبي الذي حققه في النسخة السابقة، وتمكن المهر «دي شهار» من إحراز الكأس البرونزية.

ونافست المهرة «دي إكسبو» بقوة على لقب بطولة المهرات بعمر السنة واستطاعت إحراز الكأس الفضية ليكتمل عقد المعادن النفيسة في حصيلة مربط دبي في بطولة العالم لجمال الخيل العربية 2022.