«الذئاب» إلى نهائي بطولة الحبتور للبولو

تأهل فريق ذئاب دبي إلى المباراة النهائية بطولة الحبتور الشهرية للبولو التي ستقام في الرابعة من مساء اليوم على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بـ«دبي لاند». وجاء تأهل ذئاب دبي بعد الفوز على فريق غنتوت القوي 5-3 بعد مباراة مثيرة غلب عليها الطابع الفردي والأداء الدفاعي، ما قلل من عدد الأهداف من الفريقين حتى إنهما لم يستفيدا من أخطاء بعضهما خلال تنفيذ الضربات الجزائية التي لاحت لهما.