تيغالي

لم يتمكن لاعب المنتخب الوطني والوحدة، سيباستيان تيغالي، من الوصول إلى ليونيل ميسي، رغم اتفاقه مع مسؤولي اتحاد الكرة الأرجنتيني على مقابلة اللاعب عقب مباراة «التانغو» والإمارات، إذ خرج لاعب باريس سان جيرمان بشكل سريع من الملعب نحو الحافلة.

صلاحيات

رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين يضع أغلب الصلاحيات الإدارية في يده دون منح الفرصة للآخرين، حتى أن النادي يفتقد للمتحدث الرسمي للتواصل مع وسائل الإعلام، الأمر الذي يشكل فجوة بين النادي والمؤسسات الصحافية.

طلب

طلب أحد اللاعبين الأجانب من وكيل أعماله البحث له عن عرض خارج الدوري الإماراتي، لشعوره بأن ناديه ينوي الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من أن المدرب نفى للاعب حدوث هذا الأمر.