«الهيئة» تنظّم مبادرة رياضية مجتمعية لاستكشاف «كهف وادي نقب»

نظَّمت الهيئة العامة للرياضة مبادرة رياضية مجتمعية تحت عنوان «مسير في كهف وادي نقب»، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وفريق الصقور التطوعي، وفريق (هزاع فزاع)، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع، والتشجيع على ممارسة الرياضة بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تنمية الرياضة المجتمعية. وتضمنت الفعالية استكشاف كهف وادي نقب في رأس الخيمة للمرة الأولى، بعد السير مسافة تجاوزت خمسة كيلومترات.

وقال أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة، في تصريح صحافي: «تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز حضور الرياضة في المجتمع بما يتماشى مع التوجهات الحكومية ومئوية الإمارات2071 الرامية إلى تعزيز التماسك المجتمعي، وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة، كما تسهم الرياضة المجتمعية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبالتالي توفير المزيد من الفرص لاكتشاف وتنمية المواهب».

وكانت الهيئة نظّمت العديد من المبادرات المجتمعية خلال النصف الثاني من العام الحالي، منها «ملتقى الأسرة الرياضي»، و«مهرجان الحمرية الرياضي»، و«تحدي اللياقة البدنية»، و«مارس الرياضة واستمتع بالحياة».