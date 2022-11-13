منتخب الإمارات يؤدي مرانه الأول في أبوظبي استعداداً لمواجهة الأرجنتين

أدى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم اليوم الأحد مرانه الأول في العاصمة أبوظبي استعداداً للمواجهة الدولية الودية القوية التي ستجمعه بنظيره المنتخب الأرجنتيني يوم الأربعاء المقبل في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حيث يستعد الأبيض للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» المقررة في مدينة البصرة العراقية شهر يناير المقبل.

وعلى الملعب الفرعي في استاد مدينة زايد الرياضية، قاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني التدريب الأول بمشاركة جميع اللاعبين، وهم: محمد الشامسي، علي خصيف، خالد عيسى، أحمد جميل، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، شاهين عبدالرحمن، عبدالسلام محمد، خالد الهاشمي، الحسن صالح، عبدالعزيز هيكل، ماجد حسن، ماجد راشد، عبدالله رمضان، عبدالله حمد، علي سالمين، يحيى نادر،طحنون الزعابي، حارب عبدالله، علي صالح، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي مبخوت و يحيى الغساني.

وكان الأبيض بدأ تجمعه في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر لدوري أدنوك للمحترفين التي اختتمت أمس، حيث حرص الجهاز الفني والإداري على التحدث مع اللاعبين حول أهمية هذا التجمع الذي يستمر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيشهد إلى جانب مواجهة الأرجنتين مباراة أخرى أمام منتخب كازاخستان.