غوستافو

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن ناديي أتلتيكو باراناينسي وفاسكو دي غاما يتنافسان على ضم البرازيلي غوستافو أوليفيرا، الذي يلعب في صفوف شباب الأهلي ضمن فئة المقيمين، مشيرة إلى أنهما يرغبان في ضمه بداية من العام المقبل.

نصيحة

نصح وكيل أعمال لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين اللاعب بقبول العرض الذي قدمته إدارة النادي بتجديد عقده، وعدم الالتفات للعرض الذي قدم له من نادٍ منافس، نظراً لحالة الاستقرار النفسي التي يعيشها اللاعب مع ناديه الحالي.

منشور

طلب اتحاد لعبة جماعية في منشور داخلي من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المختلفة عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام دون الرجوع إلى المتحدث الرسمي للاتحاد، باعتباره الجهة المخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، محذراً من الإخلال بما وصفه بالضوابط المتعلقة بهذا الخصوص.