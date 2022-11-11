إطلاق بطولة «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» لنجوم الغولف الشباب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، عن إطلاق بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، التي تُقام على مدار يومين متتاليين خلال 21 و 22 يناير المقبل في ملعبي فالدو والمجلس في نادي الإمارات للغولف على هامش بطولة دبي ديزرت كلاسيك، ليحظى لاعبو الغولف الشباب بفرصة للعب في المساحات الخضراء والمسارات التي يلعب فيها أبطال الغولف العالميون.

يشارك في البطولة 72 لاعباً ولاعبة تحت 18 سنة، وصُمم مسار البطولة ليتضمن 36 حفرة بمعدّل 14 ضربة كحد أقصى، ليمنح اللاعبين الشباب المشاركين تجربة عن أجواء المنافسات الاحترافية ضمن بطولة تُقام بنظام بطولات المحترفين، ابتداء من مسار اللعب، وانتهاءً بغرف تبديل ملابس وردهات الاستراحة، وكل التفاصيل الأخرى.