مفاوضات

رفضت إدارة أحد أندية دوري المحترفين طلب بدء مفاوضات شراء عقد لاعب معار إلى ناد منافس، مشيرة إلى أنه من المبكر الحديث عن شراء عقد اللاعب الذي يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

تجديد

اتفق رئيس شركة كرة القدم، مع لاعب أجنبي بالفريق، لتجديد عقده موسماً إضافياً، وزيادة راتبه الشهري بعد المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه الفترة الأخيرة.

نقل

استغرب إداري فريق في الدرجة الأولى لكرة القدم عدم نيل فريقه فرصة النقل التلفزيوني لأي من مبارياته، مستفسراً إن كان ذلك صدفة أم يحتاج النقل لتلبية طلبات معينة.