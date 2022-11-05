فريق تورك بطلاً لأولى مراحل طواف «ناصر بن حمد» بالبحرين

فاز أسامة المنصوري من فريق تورك الإماراتي للدراجات الهوائية، بالمرحلة الأولى من طواف الشيخ ناصر بن حمد للدراجات للهواة، الذي يتواصل في البحرين، ويشهد في نسخته الثانية مشاركة 27 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وقطع المنصوري المسافة البالغة 65 كلم بأسرع زمن، وسط مشاركة من 200 دراج، وحصل نجم فريق تورك، أسامة منصوري، على القميص البرتقالي بتصدره السباق بالزمن، والقميص الفضي بتصدره السباق بالنقاط أيضاً.