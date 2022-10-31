انتقاد

انتقد مدرب في أحد أندية المحترفين طريقة تعامل الحكم الرابع معه في مباراة فريقه بالجولة الثامنة، مشيراً إلى أن مدرب الفريق المنافس لم يواجه أي اعتراض من الحكم رغم تجاوزه المنطقة المحددة له، مبيناً أنه رفض الحديث في المؤتمر الصحافي عقب المباراة عن الحكم تجنباً للعقوبات.

إحباط

قال مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية المحترفين، إن اللاعب يشعر بالإحباط، كونه لم يجد فرصته الكافية باللعب في صفوف الفريق الذي يضم مجموعة من النجوم، لدرجة أن مدرب الفريق يجد صعوبة في اختيار التشكيلة في كل مباراة.

عقوبة

استغرب مدرب أحد أندية المقدمة بلعبة جماعية، ازدواجية المعايير، بعد توجيه الدعوة لأحد لاعبي فريقه للانضمام إلى معسكر للمنتخب، مع العلم أن اللاعب ذاته تم حرمانه فور انتهاء المعسكر من تمثيل ناديه في الموسم المحلي، تنفيذاً لعقوبة انضباطية في مباريات سبقت المعسكر.