إعارة

تقدم لاعب صاعد بأحد أندية دوري المحترفين ظل يجلس لفترة طويلة على مقاعد البدلاء بطلب إعارة للعب لناد منافس تفادياً لتراجع مستواه الفني بعدما كان أساسياً في تشكيلة الفريق.

استفسار

استفسر لاعب منضم حديثاً إلى أحد الأندية التي تنافس على الصدارة حول سبب عدم مشاركته في المباريات، مشيراً إلى أنه وافق على الانتقال لناديه الحالي بهدف المشاركة بشكل أكبر بعدما تم استبعاده من فريقه السابق.

دا سيلفا

أكد مقربون من مدرب اتحاد كلباء السابق الأوروغواياني دا سيلفا أنه أصبح قريباً من التعاقد مع أحد أندية المحترفين، منوهاً إلى أنه نادٍ متميز وطموح ويرغب في تحقيق نتائج جيدة تمكنه من الوصول إلى مركز متقدم في جدول الترتيب.