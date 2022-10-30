مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

عجمان - البطائح 17:00

بني ياس - الظفرة 17:00

الشارقة - الوحدة 20:00

الدوري الإنجليزي

أرسنال - نوتينغهام فورست 18:00

مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد 21:15

الدوري الإسباني

أوساسونا - بلد الوليد 17:00

ريال مدريد - جيرونا 19:15

أتلتيك بيلباو - فياريال 21:30

ريال سوسييداد - ريال بيتيس 00:00

الدوري الإيطالي

إمبولي - أتلانتا 15:30

كريمونيزي - أودينيزي 18:00

سبيزيا - فيورنتينا 18:00

لاتسيو - ساليرنيتانا 21:00

تورينو - ميلان 23:45

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