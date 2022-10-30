مباريات اليوم
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان - البطائح 17:00
بني ياس - الظفرة 17:00
الشارقة - الوحدة 20:00
الدوري الإنجليزي
أرسنال - نوتينغهام فورست 18:00
مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد 21:15
الدوري الإسباني
أوساسونا - بلد الوليد 17:00
ريال مدريد - جيرونا 19:15
أتلتيك بيلباو - فياريال 21:30
ريال سوسييداد - ريال بيتيس 00:00
الدوري الإيطالي
إمبولي - أتلانتا 15:30
كريمونيزي - أودينيزي 18:00
سبيزيا - فيورنتينا 18:00
لاتسيو - ساليرنيتانا 21:00
تورينو - ميلان 23:45
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