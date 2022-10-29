بطولة الإمارات الخامسة لرماية الأطباق تنطلق اليوم

تنطلق اليوم، بطولة الإمارات الخامسة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» بميادين العين للفروسية والرماية والغولف وتستمر حتى ظهر غدٍ، في إطار سعي الاتحاد إلى تطوير اللعبة ومستوى الرماة وانتقاء عناصر المنتخب الوطني التي من المقرر أن تمثلنا في العام المقبل. وتكمن أهمية هذه البطولة في كونها تعد «التقييم الثاني» وأحد الاختبارات «التقييمات» المهمة الأربعة التي حددتها اللجنة الفنية لتصنيف الرماة حيث يرمي كل رامٍ أربع بطولات بواقع 125 طبقاً في كل تقييم على يومين، ويتم في نهاية الاختبارات الأربعة احتساب أفضل نتائج ثلاثة اختبارات من الأربعة لترتيب وتصنيف الرماة.