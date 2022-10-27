6 ملايين درهم مجموع جوائز مهرجان حاكم الشارقة للهجن

تنطلق النسخة الأولى من مهرجان حاكم الشارقة للهجن في ميدان الذيد بنادي الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وتمتد فعاليات المهرجان على 5 أيام بمشاركة عشاق رياضة سباقات الهجن من مختلف إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد المهرجان مشاركة نجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية من سن الحقاقا إلى الحول والزمول التي تتنافس على مدى 126 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية، ورصدت لها جوائز قيمة بالإضافة إلى الرموز 10 رموز وتبلغ قيمة الجوائز والرموز للمهرجان والقرية التراثية أكثر من 6 ملايين درهم.

وتدشن الحقاقا اليوم الأول على مدار 40 شوطاً منها 30 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كم وفي الفترة المسائية 10 أشواط من مسافة 4 كم ويتصدرها شوطان رئيسيان الأول (حقاقا بكار) ويحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة ومبلغ 50 ألف درهم وخصص الشوط الثاني (حقاقا جعدان) وجائزته بندقية ومبلغ 30 ألف درهم.

وعبر رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن مطر على بن هويدن الكتبي عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه لنادي الشارقة، موضحاً في تصريحات صحافية: "النادي أصبح منارة تراثية شامخة ومنبعاً للأصالة، إذ أن هذا المهرجان يعد اضافة كبيرة للمهرجانات السنوية التي تقام في ميادين الدولة الكبيرة".

وأشاد بن هويدن بتوجيهات سمو ولي العهد ونواب الحاكم ووجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي والدوائر الحكومية و البلديات، متمنياً للمشاركين من داخل الدولة وخارجها أياماً سعيدة في هذا الحفل التراثي البهيج الذي يهدف الى تعزيز وتوثيق عرى المحبة والتعاون بين أبناء الوطن.