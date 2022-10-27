العمادي يدشّن اليوم مشواره في «آسيوية الغولف» بتايلاند

يدشن لاعب المنتخب الوطني راشد العمادي، اليوم، مشواره في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة الغولف، المقامة حتى 30 الجاري، على ملاعب نادي أماتا سيرينجر للغولف، في مدينة تشون بوري في تايلاند، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون النخبة في 30 دولة، والمؤهلة إلى بطولة «أوغوستا الوطنية» المفتوحة في الولايات المتحدة التي تنطلق العام المقبل. ويرأس بعثة المنتخب اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الغولف.

ويسجل العمادي مشاركته الثانية على التوالي في البطولة الآسيوية، بعد أن شارك العام الماضي في الحدث القاري الذي استضافته الإمارات في نادي خور دبي، ويأمل ممثل الإمارات في نسخة 2022 تقديم مستوى يرقى إلى الطموحات، خصوصاً أنه يوجد ضمن كوكبة من لاعبي الغولف في القارة الصفراء.