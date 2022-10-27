دعم

تُعد إحدى الجهات الرياضية مشروعاً لتقديم دعم مالي لأندية دوري المحترفين، لتشجيعها على التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، بهدف زيادة شعبية الدوري ورفع مستواه الفني واستمرار الحضور الجماهيري.

هتاف

استقبل جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين أحد لاعبيها بالهتاف فور نزوله إلى الملعب في الشوط الثاني، بيد أن هتافها تحوّل في نهاية المباراة إلى انتقاد، بسبب استمرار تراجع مستواه، وعدم تمكنه من تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة.

إداري

يسعى إداري سابق بأحد أندية دوري المحترفين، كان قد ابتعد عن المجال في الفترة الماضية، إلى العودة للأضواء مجدداً، بعدما تلقى دعوة من مسؤول بارز في النادي لتولي منصب جديد في النادي في أعقاب التطوّرات الجديدة التي يشهدها النادي.