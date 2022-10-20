كوزمين

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الروماني كوزمين كونترا ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق الفريق نتائج غير متوقعة تحت قيادة المدرب الذي تم التعاقد معه منذ بداية الموسم الحالي.

اعتذار

رفضت شخصية رياضية بارزة قبول منصب رئيس مجلس إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بسبب ظروف عمله الخاصة، بحسب ما قدم من تبريرات لاعتذاره.

مفاوضات

دخل شقيق لاعب عربي في مفاوضات مع الأهلي والزمالك لانتقال شقيقه إلى أحدهما، خلال الفترة الشتوية المقبلة، بسبب ظروف أسرية ستُجبر اللاعب على عدم البقاء في دوري أدنوك.