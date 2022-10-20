700 مشارك في «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية»

شهدت أولى الجولات التحضيرية لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي يقام في شهر فبراير المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تسجيل ما يزيد على 700 مشارك في السباق الاستعدادي، البالغة مسافته 35 كيلومتراً، في ظل إضافة فئات جديدة للحدث الرياضي الذي يقام في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بدبي.

وذكر بيان صحافي: «شهد عدد المسجلين في جميع المسابقات الخمس من جولات صيدليات أستر Big 5 التحضيرية زيادة ملحوظة عن دورة العام الماضي، ومع تزايد اهتمام هواة فعاليات اللياقة البدنية ورياضة الدراجات الهوائية بهذا الحدث، واشتداد المنافسة على الفوز بقميص متصدر السباقات، حيث عمل منظمو التحدي على توفير مزيد من الفرص للدراجين للفوز، من خلال إطلاق فئتين عمريتين جديدتين لكل من فئتي الرجال والسيدات».