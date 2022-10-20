استمرار الترشح لـ «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» حتى نهاية يناير 2023

نظّم مجلس دبي الرياضي لقاءً تعريفياً للمدارس الحكومية والخاصة، للتعريف بفئات ومعايير التنافس في الدورة الجديدة من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، الذي يهدف إلى دعم الرياضة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتحفيز المؤسسات التعليمية على نشر وتطوير ممارسة الرياضة، والتي سيتم تطبيقها خلال العام الدراسي 2022-2023.

حضر جانباً من الفعاليات أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي المنسق العام للدورة الثانية الدكتور محمد الأنصاري، ويونس آل رحمة وهالة حسين من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشيماء الأحمدي ومايا شيباني من هيئة المعرفة بدبي، كما حضر الورشة 80 مشاركاً من منتسبي المدارس الحكومية والخاصة المرشحين للمشاركة والمنافسة على الوسام في الدورة الجديدة.

وذكر بيان صحافي: «تم خلال اللقاء شرح آلية نظام الترشح والتقييم اللذين سينفذان من خلال منصة إلكترونية، وسيتم التقييم من خلال بيت خبرة متخصص في هذا المجال، كما تم استعراض البرنامج الزمني، حيث تتواصل عملية تقديم الطلبات للترشح حتى نهاية شهر يناير 2023، فيما تتم عملية المراجعة النهائية لجميع الطلبات المكتملة خلال فبراير 2023، وسيتم خلال مارس إجراء تقييمات ميدانية وزيارات لأفضل 10 مدارس تقدمت للترشح، وهي التي سيتم اختيارها للتصفيات النهائية للإعلان عن المدرستين الفائزتين بالوسام كمدرسة حكومية ومدرسة خاصة في ختام مراحل التقييم المعتمدة من المجلس».

وتشمل فئات التنافس في الدورة الجديدة فئة المدارس الحكومية لأفضل مدرسة تعليمية رياضية حكومية (ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية)، وفئة المدارس الخاصة لأفضل مدرسة تعليمية رياضية خاصة، وتتنوع معايير التنافس، حيث تتضمن معياراً خاصاً بالإدارة المدرسية، ومعيار آخر للتميز الرياضي.