تيافوي ينضم إلى قائمة نجوم بطولة «مبادلة للتنس»

أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية عن مشاركة فرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف النهائي في بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2022، والمصنف كثاني أفضل لاعب في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في البطولة التي تُقام هذا العام في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية.

ويمثل اللاعب تيافوي، البالغ من العمر 24 عاماً، أحدث المنضمين إلى مجموعة النجوم العالميين المشاركين في البطولة، ومن بينهم بطل العالم كارلوس ألكاراز، وكاسبر رود الثالث عالمياً، وحامل اللقب أندري روبليف.

ولد تيافوي في سيراليون ونشأ في الولايات المتحدة الأميركية، ووصل لأعلى تصنيف له، المركز 19 عالمياً، الشهر الماضي، بعد أن أصبح أول أميركي يتأهل إلى نصف النهائي في بطولة فلاشينج ميدوز منذ عام 2006.