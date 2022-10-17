مزاد على قمصان مباراة الشارقة والوصل في دوري أدنوك للمحترفين

انطلقت أمس الأحد، فعاليات مزاد على قمصان لاعبي الشارقة والوصل، التي ارتدوها في قمة مباريات الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين.

ويعتبر المزاد الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية على الصعيد العالمي، أحد عوامل الترويج الخارجي لدورينا، بالإضافة إلى العائد المادي الذي تحصل عليه الأندية المشاركة في المزاد، والمقرر تخصيصه للمبادرات المجتمعية والجماهيرية.

وسيكون المزاد مفتوحاً طوال 10 أيام أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان طرفي المباراة، التي شهدت حماساً وحضوراً جماهيرياً بارزاً، إلى جانب المستوى الفني القوي، وحقق فيها الوصل الفوز 1-صفر، ليعتلي صدارة الترتيب في ختام الجولة السادسة، علماً بأن لقاءات الشارقة والوصل من المواجهات التاريخية البارزة في كرة القدم الإماراتية.