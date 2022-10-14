فرصة

قررت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين - بالاتفاق مع مدرب الفريق - منح لاعب أجنبي فرصة أخيرة خلال الفترة المقبلة، وفي حال لم يثبت وجوده سيتم استبداله بلاعب من فئة المقيمين في الانتقالات الشتوية المقبلة.

جمهور

طالب جمهور بدوري الهواة باستقرار أندية «سيتي» و«فرسان هسبانيا» و«بينونة» على ملاعب محددة عندما تكون الطرف المضيف لمبارياتها لتسهيل متابعتها بشكل منتظم بحيث لا يتم تغييرها بشكل مفاجئ.

تجاهل

يتجاهل مسؤولون في اتحاد لعبة فردية التواصل مع ممثلي وسائل الإعلام، خصوصاً في ما يتعلق بأخبار استحقاقات المنتخبات الوطنية والنتائج التي حققتها في المشاركات الخارجية، مكتفين بنشر النتائج على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.