تشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمنشطات

أعلن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برئاسة د. مي الجابر توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، خلال الاجتماع الأول الذي عقد بحضور جميع الأعضاء.

وقال المجلس في بيان أمس: «تم اعتماد تعيين رفيعه العويس في منصب نائب الرئيس، وعبدالله الشحي أميناً عاماً، وعبدالله شهداد مديراً مالياً، حيث تم توزيع المناصب على الأعضاء بحسب خبراتهم في المجالات المختلفة، حتى تتاح لكل منهم فرصة دعم الوكالة بأفضل صورة بحسب الخبرات السابقة والوصول إلى الأهداف المنشودة».

وأضاف: «تمنت الجابر التوفيق والنجاح للأعضاء الجدد، كما استعرضت مهام واختصاصات ومسؤوليات مجلس الإدارة، وأكدت بأن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لديها خطة واضحة ومدروسة لنشر الرياضة النزيهة بالدولة، وأشادت الجابر بالدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه الوكالة من الهيئة العامة للرياضة».