غلق باب التسجيل في سباق «الشراعية 60 قدماً»

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد. وتحتفل السفن الشراعية المحلية 60 قدماً هذا الموسم 2022-2023 بإكمال موسمها الـ30 أخيراً، بعد انطلاقتها الأولى منذ ثلاثة عقود وتحديداً خلال النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في شهر مايو من عام 1993.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، إن سباق السبت هو فاتحة جولات هذه الفئة في الموسم الجاري، حيث تُعد التظاهرة الكبيرة المرتقبة احتفالية بإكمال السفن موسمها الـ30 محلقة باليوبيل اللؤلؤي، بعد مسيرة حافلة ومميزة في سجلات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي تأسس عام 1988.