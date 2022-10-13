جمهور

تدرس إدارة أحد أندية «المحترفين»، التقدم بطلب إلى جميع أندية الدوري بحصول جمهور النادي في المباريات التي تقام خارج ملعبه على نسبة 40% من المدرجات، على أن تكون المعاملة بالمثل في المباريات التي تقام على أرضه.

مسؤول

مسؤول سابق في اتحاد لعبة فردية لايزال يحتفظ بموقف سيارته الخاص في مقر اتحاد اللعبة، على الرغم من مغادرته منذ فترة. وهذا الأمر لا يطرح إشكالية بالنسبة للمسؤولين الحاليين في الاتحاد.

خبرة

طلب مدرب لأحد الأندية المنافسة على الصعود في دوري الدرجة الأولى، من إدارة النادي، تعزيز صفوف الفريق بلاعبين من ذوي الخبرة، كونه لا يستطيع الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الشباب في تحقيق طموح الصعود.