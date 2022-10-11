شادي غريب يتصدر حاجز الـ «140سم» في دوري «الإمارات لونغين»

انتزع الفارس شادي غريب، على صهوة جواده «كابرنت دو مارش» من نادي الشارقة للفروسية صدارة التمايز، في أهم منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونغين لقفز الحواجز في نسخته الـ(11)، واشتمل اللقاء على 10 منافسات جرت يومي السبت والجمعة الماضيين على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية شركة لونغين، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية الذي استضافها للأسبوع الثاني على التوالي، بمشاركة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية، وبلغ مجموع جوائزها (182 ألفاً و800) درهم نالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة في المنافسات.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير عام نادي الشارقة للفروسية، سلطان اليحيائي، وممثل اتحاد الإمارات للفروسية حسام زميت، وترأس لجنة التحكيم للأسبوع الثاني، الإماراتي خليل إبراهيم، وصمم مسارات المنافسات الإماراتي الدولي يوسف المحمودي.

وجاء فوز الفارس شادي غريب بالجواد «كابرنت دو مارش» في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وسجل غريب (32.70) ثانية، وحل الفارس محمد الهاجري ثانياً، وأكمل التمايز في زمن بلغ (35.15) ثانية مع الفرس «أنابا هايس».