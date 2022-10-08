74 قارباً في سباق دبي للقوارب الشراعية 43 قدماً

تشهد شواطئ دبي اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023. ويشارك في التظاهرة المرتقبة، اليوم، 74 قارباً سترسم لوحة أولى في فاتحة جولات سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً على مياه الخليج العربي، حيث شهدت عملية التسجيل في البوابة الإلكترونية إقبالاً كبيراً قبل إغلاق باب التسجيل أمس.