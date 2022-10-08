المرحلة النهائية من دوري الرياضات الإلكترونية 14 أكتوبر

تنطلق يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في دبي المرحلة النهائية من دوري المحترفين للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لعبة «مواجهة الأبطال».

وأكد الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، سعيد علي الطاهر، أن المنافسات الخاصة بدوري المحترفين، ومراحله النهائية، تقام بتوجيهات من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وشركة «سبورتس ميدل إيست»، حيث يعمل الاتحاد على التعاون مع مختلف الجهات من أجل نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية.