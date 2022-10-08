منتخبات الإمارات في مراكز متقدمة ببطولة العرب للغولف

تختتم منتخبات الإمارات للغولف اليوم مشاركتها في البطولة العربية المقامة حاليا بتونس، حيث يتطلع لاعبو ولاعبات منتخبات الإمارات في مختلف الفئات إلى مواصلة النتائج الجيدة التي حققوها في بداية فعاليات البطولة، وإنهاء مشاركتهم في مراكز متقدمة. وكان منتخب الإمارات حل ثانياً في فئة الناشئين (تحت 15 عاماً) وثالثاً في فئة الأشبال (تحت 13 عاماً) متساوياً مع تونس صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثاني بفئة السيدات إضافة للمشاركة في الصدارة بمنافسات فردي الفتيات خلال منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة. وتقام اليوم منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من البطولة، والتي ستحدد الشكل النهائي للترتيب العام للبطولة على مستوى مختلف الفئات المشاركة.