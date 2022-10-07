شباب الأهلي وكلباء.. حوار «الجريحين»

يأمل فريق شباب الأهلي مصالحة جمهوره وتعويض خسارته التي تكبّدها في الجولة الماضية على يد الظفرة 2-3، وذلك حين يستقبل ضيفه كلباء الساعة 05:15 عصر اليوم على استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. وستكون المباراة حواراً بين فريقين جريحين راغبين بشدة في الفوز، إذ تلقى كلباء أيضاً الخسارة في الجولة الماضية من العين 3-صفر. ويتشارك الفريقان برصيد النقاط (6)، بيد أن شباب الأهلي خامساً في الترتيب بسبب فارق الأهداف أمام كلباء السابع.

وتتزايد الضغوط على مدرب شباب الأهلي، البرتغالي جارديم، بسبب المستوى غير الثابث والنتائج السلبية للفريق. ويخشى شباب الأهلي من مفاجآت كلباء الذي سبق وحقق الفوز على ملعب الوحدة وعلى الظفرة أيضاً.