مشاركات آسيوية لقضاة الملاعب ومُقيّمي الحكام الإماراتيين

يشارك مجموعة من قضاة الملاعب ومُقيّمي الحكام الإماراتيين في إدارة مباريات، وتقييم أطقم التحكيم في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، خلال الفترة من 5 إلى 9 الجاري.

حيثُ يُشارك الحكمان الدوليان سلطان محمد (ساحة)، وزايد داود (مساعد) في إدارة مباريات المجموعة العاشرة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، وتم تعيين الحكم المساعد الدولي جمعة المخيني، ضمن طاقم التحكيم المُكلف إدارة مباريات المجموعة التاسعة في قيرغيزستان.

وكلفت إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي علي حمد البدواوي، مُقيّماً لطاقم تحكيم المباراة التي ستجمع فريقي سوغديانا جيزك الأوزبكي وكوالالمبور الماليزي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022.