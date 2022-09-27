منصور بن محمد يُعيد تشكيل مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»

أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 3 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يترأس أحمد محمد الشعفار مجلس إدارة المجمّع، وناصر أمان آل رحمة نائباً للرئيس، وكل من ماهر عبدالكريم جلفار، وبدر أحمد أنوهي، وطارق عبدالرحمن آل صالح، أعضاء في مجلس الادارة.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن المادة الأولى من قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حددت فترة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وفي حال انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مُجَمَّع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، وقد نصت المادة الثانية منه على تطبيق أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018 على مجلس إدارة المجمع، المشكّل بموجب هذا القرار في كل ما يتعلق بمزاولة اختصاصاته وعقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ويشغل أحمد الشعفار منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، إلى جانب رئاسة مجلس إدارة مجمّع حمدان الرياضي منذ الدورة السابقة.

فيما يشغل ناصر آل رحمة منصب مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وكذلك مدير «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حمدان الرياضي منذ الدورة السابقة، بينما يشغل ماهر جلفار منصب النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، كما يشغل عضوية مجلس إدارة مجمع حمدان الرياضي منذ الدورة السابقة، وشغل عضوية لجنة الاستثمار والمشاريع في مجلس دبي الرياضي سابقاً، ويشغل بدر أنوهي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، وكذلك منصب الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، ويعمل طارق آل صالح مديراً للتسويق في مجموعة بالحصا لتعليم السياقة، وشغل عضوية لجنة الاستثمار والتسويق في مجلس دبي الرياضي سابقاً.

نجوم التنس يجتمعون في دبي على لقب «الأساطير»

أعلن مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تنظيم النهائي العالمي لبطولة «كأس أساطير فرق التنس» - الطريق إلى دبي، التي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس و«دبي هاربور»، وتنطلق منافساتها في التاسع من نوفمبر المقبل في ميناء دبي وتستمر ثلاثة أيام.

وقال بيان صحافي: «يشارك في النهائي فريقا إيفان ليندل وبات كاش اللذان يضمان النجوم: جو ويلفريد تسونجا، وماركوس بغداتيس، وتوماس بيرديتش، وديفيد فيرير، وتومي هاس، وليتون هيويت، وديفيد نالبانديان، وتومي روبريدو، وراديك ستيبانيك».

وتم تخصيص مكافآت مالية للفائزين بالبطولة بقيمة 500 ألف يورو، وسيستمتع الجمهور بمتابعة الحدث الذي يقام على ميناء اليخوت الفاخرة في «دبي هاربور» حيث سيتم تشييد استاد يتسع لـ3000 متفرج. وعُقد مؤتمر صحافي أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، خليفة بن هندي، ومدير الوجهات في «دبي هاربور»، محمد المزروعي.

وقال سعيد حارب «يأتي تنظيم هذا الحدث بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وقد أصبحت دبي وجهة رياضية عالمية، ولدينا أكثر من 400 حدث سنوياً».