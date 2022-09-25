فرصة في دبي للفوز برحلات مجانية إلى مونديال قطر

أعلنت مجموعة دبي القابضة عن فرص للفوز برحلة شاملة مدفوعة التكاليف بالكامل لحضور كأس العالم.

وقالت المجموعة في بيان صحافي، أمس، إن الفوز بالرحلات يتم عبر برنامج المكافآت (تيكت) المتاح في دبي، بالشراكة مع شركة (فيزا)، لمنح أربعة فائزين محظوظين فرصة الفوز.

وأضافت: «يمكن الدخول في السحب بخطوات بسيطة، تبدأ بتحميل تطبيق البرنامج (Tickit Rewards)، ثم التسجيل وربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية صادرة من الإمارات بحساب العضو، وسيتعين على الأعضاء بعد ذلك إنفاق 100 درهم ببطاقة فيزا المسجّلة في التطبيق بأيٍّ من المنافذ الشريكة لـ(تيكت)، سواء المتاجر أو منصات التسوّق عبر الإنترنت، وذلك للدخول في السحب والتمكُّن من الفوز».

وأوضحت: «سيحصل كل فائز على تذكرتين لحضور مباراتين من مرحلة المجموعات في مونديال كأس العالم لكرة القدم، وإقامة كاملة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق فاخر من فئة الخمس نجوم، ورحلات ذهاب وعودة، والتنقلات من والى المطار في الدوحة، وسيتم اختيار الفائزين من خلال سحب عشوائي».