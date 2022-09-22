«أبيض الناشئين» يواجه قطر تحضيراً لتصفيات آسيا

يخوض منتخب الناشئين لكرة القدم مباراة ودية، السبت المقبل، أمام المنتخب القطري، في ختام معسكره الداخلي المقام حالياً في ملعب ذياب عوانة بدبي، تحضيراً للمشاركة في التصفيات الآسيوية. وستكون هذه آخر مبارياته الودية قبل المغادرة، الإثنين المقبل، إلى إندونيسيا التي تستضيف التصفيات. ويلعب الأبيض الصغير في المجموعة الثانية إلى جانب إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وغوام. وكان المنتخب خسر الودية الأولى أمام الأردن، أول من أمس، بهدف دون رد.