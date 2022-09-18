40 قارباً تتنافس على لقب «الشراعية 22 قدماً»

تشهد شواطئ دبي اليوم انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما الذي يأتي كفاتحة فعاليات الموسم الجديد لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويجمع السباق 40 قاربا، حيث تنقسم المنافسة على فئة الشباب لمن هم تحت 21 عاما وفئة الناشئين تحت 16 عاما.

وقال مدير إدارة الشئون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، إن اللجنة المنظمة وقفت على كافة الأمور المتعلقة ببدء أولى محطات الموسم.