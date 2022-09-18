بعثة المنتخب الوطني الأول تُغادر إلى النمسا

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي يستمر إلى الـ27 من الشهر الجاري، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في البطولات المقبلة، وأهمها دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، وبطولة اتحاد غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023.

وضمت القائمة النهائية لـ«الأبيض» 24 لاعباً، هم: محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، بندر الأحبابي، علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد جمعة عيد، حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو، وعلي مبخوت.

وكان الجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا، قرر ضم لاعب شباب الأهلي محمد جمعة عيد للقائمة.

ويغيب عن المعسكر الرباعي ماجد حسن، الحسن صالح، فابيو دي ليما، وعلي صالح، بداعي الإصابة وحاجتهم للعلاج والراحة.

وسيخوض الأبيض في النمسا مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخب باراغواي يوم 23 من الشهر الحالي، ومنتخب فنزويلا يوم 27 من الشهر نفسه.

سيخوض المنتخب مباراتين وديتين في النمسا أمام باراغواي وفنزويلا.